Отдали инициативу "Александрии". Тренер БАТЭ разочарован игрой подопечных

Главный тренер белорусского БАТЭ Александр Ермакович разочарован игрой своих подопечных в первом матче плей-офф Лиги Европы против украинской "Александрии", они отдали инициативу сопернику.

Об этом он заявил после противостояния, говорится на сайте клуба из Беларуси.

В то же время специалист утверждает, что александрийцы не сумели чем-то удивить игроков БАТЭ.

"… В очередной раз упустили нити игры и отдали инициативу сопернику. Это самое большое разочарование", — отметил наставник.

По его словам, "команда, обладающая таким опытом выступлений в еврокубках, на международной арене, не имеет права так действовать после своего гола". "Мы готовились именно к такой игре соперника… Больше разочаровала наша игра", — добавил тренер.

Напомним, БАТЭ и "Александрией" сыграли между собой 17 августа в белорусском Борисове на "Борисов-Арене", матч завершился со счетом 1:1. Узнать больше о противостоянии можно здесь.

Фото: fcbate.by