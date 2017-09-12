Месси сыграл на рояле гимн Лиги чемпионов, опубликовано видео

Аргентинский футболист, нападающий каталонской "Барселоны" и капитан сборной Аргентины — Лионель Месси — сыграл на рояле гимн Лиги чемпионов.

Такой видеоролик уже появился в YouTube.

Кроме того, на странице "Барсы" в Twitter было опубликовано фото спортсмена с новой татуировкой — женскими губами, расположенными внизу живота.

"Еще одно (тату — Ред.) в коллекцию", — подписан снимок.

Ранее сообщалось, что верховный суд Испании принял решение заменить наказание для Лионеля Месси, назначенное ему за уклонение от налогов, — вместо 21 месяца тюрьмы его обязали заплатить 252 тыс. евро.

Фото: @FCBarcelona, видео: Daniel Silvã