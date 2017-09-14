"Горняки" были очень храбрыми и выиграли абсолютно заслуженно. Фонсека о победе над "Наполи"

Главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека остался доволен и игрой, и результатом поединка первого тура Лиги чемпионов против "Наполи" (2:1).

"… мы были очень храбрыми, чтобы рисковать. Хочу поздравить игроков. Нужна храбрость, чтобы показывать себя в таких играх. Первый тайм был на высочайшем уровне, контролировали игру. Забили гол и могли забить еще. Не давали "Наполи" создать моменты", — сказал он.

"Мы прекрасно понимали, что нам будет противостоять соперник высочайшего уровня. Сегодня мы не можем не выделить наших игроков, которые очень храбро провели этот матч", — заявил он, пишет Террикон.

"Был гол, было еще несколько голевых моментов. Достаточно вспомнить, как Тайсон выходил один на один. А кроме того, мы очень хорошо проявили себя в обороне. Не давали "Наполи" развивать атаки через середину, в чем они очень сильны. И в принципе показывали себя с наилучшей стороны", — сказал наставник "горняков".

Он также отметил, что у "Наполи" были еще моменты, в которых они могли забить. Потом мы забили второй гол, продолжая создавать некоторые моменты. В принципе, могу сказать, что сегодняшняя игра мне понравилась, и мы проявили себя с наилучшей стороны. Поэтому мы выиграли сегодня абсолютно заслуженно".

Он также считает, что "Шахтер" показал себя идеально.

"В таком турнире и с такими командами нет места для ошибок. Думаю, в обороне команда показала себя практически идеально. У "Наполи" были шансы, но это нормально для команд такого уровня", — сказал он.

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