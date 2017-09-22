Как ветераны АТО прилетели в Канаду на турнир "Игры непокоренных", опубликованы фото и видео

Сборная Украины, состоящая из ветеранов АТО, впервые участвует в основанном британским принцем Гарри международном турнире "Игры непокоренных", в полном составе прибыла в Канаду.

Спортсмены поделились фото и видео встречи, которая прошла накануне на странице в Facebook.

Так, первое, что услышала команда в зале прибытия, были возгласы: "Украина! Украина!".

"Такая поддержка вдохновляет! Невероятно!", – пишут украинские участники.

Спотсмены благодарны нашей диаспоре за теплую встречу.

"Община украинцев Канады встретила команду "Непокоренных" в аэропорту в Торонто с цветами, флагами, оркестром и гимном Украины! Очень приятно, спасибо за поддержку!", — говорится в сообщении.

Также сегодня, 22 сентября в Торонто поздно вечером ожидается встреча спортсменов с президентом Украины Петром Порошенко, который будет находиться в Канаде с рабочим визитом.

Как известно, турнир пройдет в Торонто с 23 по 30 сентября, и объединит более 550 раненых бойцов из 17 стран, которые будут соревноваться в 12 адаптивных спортивных дисциплинах.