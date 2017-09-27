Звездопад медалей на "Играх Непокоренных", опубликованы фото

Украинцы завоевали два золота и две бронзы.
Об этом говорится на странице сборной в Facebook.
Золото в гребле на тренажерах завоевал капитан команды — майор Национальной полиции Украины Александр Писаренко.
Золото также получил Василий Пашкевич в упражнении з пауерлифтинга.
Бронзовыми призерами стали в этом же упражнении Павел Мамонтов.
и Вадим Свириденко. Стоит отметить, что у Вадима во время соревнований упал протез, но он продолжил выполнять упражнения одной рукой.
Напомним, в Торонто в комплексе Air Canada Centre проходят спортивные соревнования ветеранов боевых действий "Игры Непокоренных", в которых в этом году впервые участвует украинская команда.