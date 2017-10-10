Сергей Ковалец стал главным тренером словацкого "Татрана"

Ковалец уже тренировал "Татран" с зимы по лето 2012 года.
Бывший тренер молодежной сборной Украины Сергей Ковалец возглавил команду из второй по силе словацкой футбольной лиги "Татран" из Прешова.
Об этом идет речь в сообщении на официальном сайте "Татрана".
Отметим, что Ковалец уже тренировал "Татран" с зимы по лето 2012. Под его руководством команда смогла сохранить прописку в элитном дивизионе Словакии.
Напомним, ранее сообщалось, что бывший тренер "Карпат" возглавил "Черноморец".
Фото: 1fctatran.sk.