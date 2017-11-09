В "Динамо" пошли на попятную. Согласились сыграть скандальный матч УПЛ в Мариуполе

"Динамо" готово будет сыграть в Мариуполе.
От представителей киевского "Динамо" поступило предложение ко всем клубам УПЛ обозначить свою позицию относительно возможности проведения несостоявшейся встречи в Мариуполе.
Об этом рассказал глава УПЛ Владимир Генинсон в интервью с корреспондентом "Команды1".
Президент лиги дал понять, что, если большинство клубов УПЛ даст добро, "Динамо" таки готово будет сыграть в Мариуполе.
Напомним, ранее сообщалось, что "Динамо" намерено оспорить решение ФФУ о матчах в Мариуполе.