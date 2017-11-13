В ФФУ рассказали, почему Шевченко и его тренерскому штабу урежут зарплаты

Для наставника сборной Украины Андрея Шевченко и его тренерского штаба ФФУ готовит понижение зарплат.

Об этом рассказал президент ФФУ Андрей Павелко, сообщает footballua.tv.

"Сегодня весь этот блок вопросов переведен на уровень принятия решений главным тренером. Конечно же, мы бы хотели оптимизировать любые расходы. Уже есть время проанализировать те или иные возможности для тренерского штаба, сделать вывод о том, как мы будем жить дальше и какие цели будем ставить перед собой, а также с кем мы будем развивать украинский футбол и национальную сборную", — заявил президент ФФУ.

Напомним, ранее сообщалось, что Шевченко будет руководить командой еще два года, то есть как минимум до конца квалификации Евро-2020.