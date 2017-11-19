Боксер из ЮАР победил в чемпионском бою рекордно быстрым нокаутом: видео

В городе Белфаст (Ирландия) боксер из ЮАР Золани Тете (26-3, 21 КО) отправил в нокаут своего соотечественника Сибонисо Гонья (11-2, 5 КО) через одиннадцать секунд после начала поединка.

Чемпион мира по версии WBO в легчайшем весе добился победы первым же ударом. Гонья пропустил его правый хук, упал на ринг и еще долго не мог подняться на ноги. Боксеру понадобилась помощь бригады врачей.

Данный нокаут стал самым быстрым в истории боксерских поединков. Предыдущий рекорд был установлен более двадцати трех лет назад, в 1994 году, когда Даниэль Хименес нокаутировал Харальда Гайера через 17 секунд после начала боя.

Напомним, ранее сообщалось о том, что украинец победил россиянина и стал чемпионом Европы по боксу.