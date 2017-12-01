Майк Тайсон сменит профессию

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе, американский боксер Майк Тайсон заявил, что станет продюсером фильмов.

Американец предпочитает быть актером, стоять перед камерой, а не за ней, рассказал он на форуме в Москве, пишет Р-Спорт.

"Скорее всего, мы начнем снимать фильмы. Сейчас я буду продюсером фильмов… Моя жена у нас босс. И она ставит цели в бизнесе. Она говорит, давай сейчас заниматься бизнесом в кинопроизводстве", — отметил он.

Ранее Майк Тайсон выразил мнение, что русские "очень чувствительные", с нужно быть очень осторожными, чтобы не задеть их чувства, иначе они выйдут из себя.