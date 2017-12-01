В Беларуси решили возродить тандем Милевского и Алиева

Экс-полузащитник киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев может продолжить карьеру в белорусской команде "Динамо-Брест".

Таким образом присоединиться к своему другу Артему Милевскому. Футболисты вместе выступали в составе киевского "Динамо" на протяжении 2005-2010 и 2011-2013 годов, пишет xsport.ua.

Последней профессиональной командой хавбека был казахстанский "Тараз", за который Алиев провел девять матчей и отличился одним забитым мячом.

Напомним, ранее Алиев рассказал о "наружке" от Суркиса.