"Путин купается в лучах славы". В Европарламенте призвали бойкотировать ЧМ-2018

Чемпионат мира по футболу в России необходимо бойкотировать, а РФ является не той страной, где нужно проводить подобные международные форумы.

Такое мнение высказала депутат Европарламента Ребекка Хармс.

"Политики и посетители должны держаться подальше от Чемпионата мира 2018 года", - заявила Хармс в интервью Neue Osnabrücker Zeitung.

Она назвала образцовым пример бывшего президента Германии Йоахима Гаука, который отказался посетить зимние Олимпийские игры в Сочи в 2014 году.

"Его примеру стоит следовать в следующем году во время чемпионата мира по футболу", — отметила Хармс.

Она подчеркнула, что благодаря чемпионату российскому президенту Владимиру Путину достанется слишком много внимания, а это — неправильно.

"Он купается в лучах славы в присутствии иностранных гостей, продолжая проводить свою антидемократическую политику, которую не может принять ни один демократ", — добавила Хармс.

Она также раскритиковала Международную федерацию футбольных ассоциаций (ФИФА), которая проигнорировала обвинения России в коррупции и допинга.

Напомним, ранее сенаторы США призывали лишить РФ права на проведение ЧМ-2018.