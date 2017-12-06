"Шахтер" — "Ман Сити": В ожидании Зорро, или Не дать британцам взять максимум — анонс матча ЛЧ

6 декабря 2017, 12:55

Команде Паулу Фонсеки необходимо не проиграть одному из признанных грандов европейского клубного футбола.

Эпизод матча соперников в Англии

"Шахтер" и "Манчестер Сити" сыграют в среду, 6 декабря, в Харькове в заключительном матче группового раунда Лиги чемпионов.

Для того, чтобы обеспечить себе лигочемпионовскую весну, команде Паулу Фонсеки необходимо не проиграть одному из признанных грандов европейского клубного футбола.

Лишь один зачетный балл отделяет горняков от вожделенного плей-офф, так что в поединке с родоначальниками футбола горнякам будет достаточно и ничьей.

Для дончан заключительный матч группового раунда главного клубного турнира Европы по воле обстоятельств превратился в поистине финальный. Поражение в "Неаполе" до предела взвинтило, казалось бы, погасшую интригу в квартете, однако все равно судьба второй путевки в плей-офф напрямую зависит от игроков "Шахтера". Для этого необходимо всего лишь взять одно очко в домашнем матче с уже обеспечившим себе спокойную жизнь "Манчестер Сити".

Хосеп Гвардиола, видимо, решил пойти на принцип, и с "Шахтером" сыграют практически все сильнейшие исполнители манчестерского клуба. Исключения составят лишь давно находящиеся в лазарете защитники Джон Стоунз и Бенжамен Менди, дисквалифицированный Кевин Де Брейне и не набравший нужных кондиций хавбек Давид Силва. Не поможет партнерам и наш человек в составе гостей Александр Зинченко, банально не попавший в заявку на такой принципиальный для себя матч.

Кадровые проблемы "Шахтера" давно известны, и уже как-то буднично наблюдать игру дончан без травмированных Максима Малышева и Сергея Кривцова. Постепенно привыкают горняки и к тому, что их капитан и вожак Дарио Срна, по всей видимости, получил долгосрочную дисквалификацию, и теперь может лишь морально помогать партнерам с трибун стадионов. Не все так позитивно и с мотором донецких атак Тайсоном. Бразилец травмировался в игре против "Олимпика", и в последних встречах участия не принимал. Конечно, не исключено, что Фонсека попросту берег одного из своих лидеров для самого важного матча года, хотя сам португальский специалист регулярно твердит о приоритетности национального чемпионата, пишет football.ua.

Градус интриги в очередной украинско-английской дуэли существенно подогревается как статусом матча, так и обоюдной мотивацией. Если с целью горняков все предельно ясно, то "Манчестер Сити" будет пытаться взять максимум, дабы стать одним из шести клубов, выигравших все свои поединки в групповом турнире Лиги чемпионов.

Отметим, что ранее тренер "Шахтера" Паулу Фонсека обещал облачиться в костюм Зорро, если его команда пробьется в плей-офф ЛЧ.

Ориентировочные составы:

"Шахтер": Пятов — Бутко, Ордец, Ракицкий, Исмаили — Фред, Степаненко – Марлос, Тайсон, Бернард — Феррейра.

"Манчестер Сити": Эдерсон — Данило, Мангаля, Отаменди, Уокер — Фернандиньо, Делф, Де Жезус — Сане, Агуэро, Стерлинг.

Не сыграют: Малышев, Кривцов, Срна – Де Брейне, Менди, Стоунз, Д.Силва.

В то же время шансы донецкого "Шахтера" и английского "Манчестер Сити" на котировках букмекерских контор практически одинаковые, сообщает специализированный портал BetExplorer.

На победу горняков ставки принимаются из расчета 2,97 к 1, в то время как коэффициент на победу "МанСити" составляет 2,46 к 1, а на ничью — 3,33 к 1.

Подсчет произведен на основании линий 23 ведущих букмекерских контор мира. Все они отдают небольшое преимущество хозяевам поля, что, вероятно, обуславливается положением команд в турнирной таблице.

Добавим, что матч "Шахтера" против "Манчестер Сити" покажут сразу два украинских телеканала - общенациональный и специализированный кабельный.

В 21.30 трансляцию матча начнет телеканал "Украина".

На кабельном специализированном телеканале "Футбол 2" трансляции будет предшествовать студия "Ночь Лиги чемпионов", где эксперты поделятся своими ожиданиями от матча. После игры эксперты подведут итог матча. Предматчевая студия пройдет с 20.55 до 21.30, послематчевая — с 23.40 до 00.30. Также на телеканале будет показан сам матч, который можно будет увидеть в HD-качестве.

Напомним, ранее тренеры "Шахтера" и "Манчестер Сити" рассказали о подготовке к заключительному матчу группового раунда Лиги чемпионов.

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Лига чемпионов Шахтер анонс Манчестер Сити
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