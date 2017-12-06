"Изнасилование олимпийских ценностей". В Украине поддержали отстранение РФ от Олимпиады-2018

Отстранение сборной России от участия в Олимпиаде-2018 в Пхенчхане было оправданным, что будет способствовать очистке международного спорта и олимпийского движения от злоупотреблений.

Об этом заявил министр спорта Украины Игорь Жданов, приветствуя жесткое решение МОК по отношению к РФ.

"Приветствую жесткое решение МОК, считаю его справедливым наказанием России, которая на государственный поток поставила употребление допинга и прикрытия этой антиспортивной деятельности.

Особенно циничными и аморальными следует считать действия российской власти, которая занималась не только подменой грязных проб собственных спортсменов на Олимпиаде в Сочи, но и пыталась испортить допинг-пробы честных конкурентов, в частности, украинской биатлонистки Виты Семеренко.

Национальной сборной России, ОКР, спортивным функционерам РФ, которые изнасиловали олимпийские ценности – не место на Олимпийских играх. Всем им показали красную карточку. Это хороший сигнал, свидетельствующий о реальном процессе очистки международного спорта и олимпийского движения от злоупотреблений", — написал Жданов в Facebook.

Напомним, ранее во Всемирном антидопинговом агентстве рассказали о госпрограмме допинга в России.