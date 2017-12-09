Сборная Украины может сыграть товарищеский матч с бразильцами

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко предложил главному тренеру сборной Бразилии Тите провести товарищеский матч в Украине.

"Я предложил Тите провести контрольную встречу в мае в Украине. Тренеру бразильцев эта идея понравилась, но он сказал, что все решится в ближайшее время, когда будет сверстан план подготовки его команды к мировому форуму", — сказал Шевченко.

Он уточнил, что пока все находится в стадии переговоров, сообщает zbirna.com.

"Существует большая вероятность того, что в марте мы отправимся в ОАЭ, где сыграем с Египтом, а затем переберемся в Саудовскую Аравию и там проведем спарринг с еще одним участником чемпионата мира — местной национальной командой", — добавил Шевченко.

Напомним, национальная сборная Украины планирует провести 4 товарищеских матча до старта чемпионата мира-2018.