Опередил бразильца. В брестском "Динамо" Милевского считают лучшим форвардом

В Беларуси украинский нападающий Артем Милевский лидирует в голосовании за самого лучшего нападающего брестского "Динамо" сезона 2017, опрос проходит на сайте клуба.

Наш соотечественник получил более 48% голосов, он серьезно опережает бразильца Нивалдо Родригеса Феррейру (17,99%) и ганского футболиста Джоэля Фамейе (17,49%).

Напомним, Артем Милевский, в частности, был игроком сборной Украины и киевского "Динамо". В 2016-м году он пополнил ряды российского "Тосно", а в июле 2017-го подписал контракт с брестским "Динамо".