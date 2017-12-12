Зозуля попал в символическую сборную тура Сегунды по версии авторитетной Marca

Украинский нападающий "Альбасете" Роман Зозуля попал в символическую сборную тура испанской Сегунды по версии издания Marca.

В матче 19-го тура Зозуля оформил дубль в ворота "Вальядолида" (2:1), тем самым помог "Альбасете" добыть три очка.

Отметим, что украинский форвард забивает на протяжении четырех матчей подряд — это его лучшая серия в карьере.

В текущем сезоне Зозуля провел 13 матчей в Сегунде, забив 7 голов.

Напомним, ранее болельщики испанского "Альбасете" назвали украинского нападающего Романа Зозулю лучшим игроком месяца.