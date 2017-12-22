Скандал с трансферами и премиальными. Белорусский тренер попрощался с "Черноморцем"

Белорусский специалист Олег Дулуб покинул пост главного тренера одесского "Черноморца".

Главными причинами расторжения контракта являются разногласия тренера с генеральным директором клуба Анатолием Мисюрой в вопросах кадровой политики, трансферов и премиальных, пишет sport.ua.

Отмечается, что когда команда получила "стимул" от Шахтера за матч с Динамо (2:1), Дулуб хотел поговорить даже с президентом клуба Леонидом Климовым. Однако команда так и не получила денег в обещанном объеме.

В итоге разногласия Дулуба и Мисюры вылились в ультиматум со стороны руководства "Черноморца" — чтобы разорвать контракт, белорусский тренер должен был вернуть все деньги, заработанные за время работы в Одессе. Это зарплата за несколько месяцев (сентябрь, октябрь, ноябрь) и "квартирные" средства (деньги, при надобности выделяемые сотрудникам клуба для аренды жилья). В итоге Дулуб согласился на это условие и вернул клубу деньги.

Кто заменит Дулуба на тренерском мостике "Черноморца", пока неизвестно. Ожидается, что о расставании с Дулубом и имя нового тренера клуб объявит уже в январе, когда команда выйдет из отпуска.

На зимний перерыв "Черноморец" ушел с 17 очками в 19 играх.

Напомним, Дулуб возглавил "Черноморец" в сентябре 2017 года.