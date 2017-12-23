Названа сумма, которую Украина выделила на подготовку к зимней Олимпиаде

Украина выделила 120 миллионов гривен на подготовку к Олимпиаде-2018 в южнокорейском Пхенчхане.

Об этом заявил руководитель отдела зимних видов спорта Министерства спорта Украины Даниль Амирханов, сообщает "Плюс Спорт".

В Минспорта проанализировали выступления спортсменов и поделили их на три категории.

К элитной группе отнесли 15 биатлонистов, а также фристайлиста Александра Абраменко. Они получают гораздо больше денег на подготовку, чем представители двух других групп.

Всего на зимние виды спорта государство выделило 120 млн гривен, 6 млн из них направили на биатлон. Именно в этом виде спорта украинцы имеют наибольшие успехи.

Стоит отметить, что сборная России отстранена от участия в зимних Олимпийских играх 2018года по решению сисполкома Международного олимпийского комитета.