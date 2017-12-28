Новый рекорд. В Англии состоялся самый дорогой трансфер защитника в истории футбола

Английский "Ливерпуль" выиграл борьбу за центрального защитника "Саутгемптона" Вирджила ван Дейка. Сумма сделки станет рекордной за игрока оборонительного плана — 75 миллионов фунтов стерлингов (почти 85 млн евро).

Два клуба в очередной раз провели переговоры и сегодня достигли соглашения о переходе футболиста, пишет The Telegraph.

Личные условия контракта игрока сборной Нидерландов с мерсисайдским клубом были оговорены ранее, медосмотр ван Дейк успешно прошел, и в "Ливерпуле" подтвердили факт трансфера.



Таким образом, ван Дейк не достался ни "Манчестер Сити", ни "Челси", которые не прочь были заполучить 26-летнего защитника. 1 января голландец официально станет игроком "Ливерпуля", где будет выступать под №4.



Зарплата в новом клубе будет более чем солидной — 180 тыс. фунтов в неделю, но главное — сбылась мечта Вирджила работать под началом Юргена Клоппа.



Таким образом, Вирджил ван Дейк стал самым дорогим защитником в истории мирового футбола, а что касается АПЛ, то его стоимость — 75 млн фунтов — является второй по величине после покупки МЮ Поля Погба у "Ювентуса" (89 млн фунтов).

Интересный факт: за последние 3 года "Ливерпуль" купил у "Саутгемптона" уже 6-го футболиста на общую сумму 170 млн фунтов.

Напомним, ранее самым дорогим защитником был Бенжамен Менди, который перешел из "Монако" в "Манчестер Сити" за 57,5 млн евро.