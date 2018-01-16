Экс-футболист сборной Украины ушел из польского клуба

Украинский футболист-полузащитник Дмитрий Хомченовский, регулярно вызывавшийся в сборную страны, когда ею руководил Михаил Фоменко, в формате "по согласию сторон" расторг трудовое соглашение с польским клубом "Ягеллония".

Летом 2015-го Хомченовский покинул луганскую "Зарю" и ушел в испанскую "Понферрадину", игравшую во втором по силе тамошнем дивизионе (Сегунда). Еще через год полузащитник перебрался в Польшу – в состав "Ягеллонии". В течение полутора лет он отыграл провел за клуб 38 матчей (3 гола, 2 голевых паса).

К слову, в минувшем сезоне Хомченовский регулярно выходил в основном составе (28 матчей в чемпионате страны, 1 – в Кубке Польши), а в нынешнем – твердо "уселся на лавку" (6 матчей в чемпионате Польши, 1 – в Кубке Польши, 2 – в Лиге Европы).

Напомним, ранее сообщалось о том, что ФФУ дисквалифицировала 18 футболистов, сыгравших за сборную "ДНР".