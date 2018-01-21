Маркевич не исключает, что может возглавить команду, играющую в еврокубках

Глава комитета сборных Украины Мирон Маркевич не исключает возобновления своей тренерской карьеры и возможности работать в одном из польских клубов.

"Были ли предложения из Польши? Да, но не буду говорить от кого. У меня контракт до лета в федерации футбола Украины, я сосредоточен на этой работе", – сказал Маркевич, пишет sport-express

"Я хорошо проработал 11 лет тренером: 9 лет в "Металлисте", а потом еще два года в "Днепре". У меня были очень хорошие игроки. Я хотел бы работать с футболистами, которые хотят играть, и с командой, которая выступает в еврокубках. С "Металлистом" я доходил до четвертьфинала Лиги Европы, а с "Днепром" – до финала", – отметил Мирон Маркевич.