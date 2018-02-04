В матче лидеров Украинской хоккейной лиги произошла массовая драка, опубликовано видео

В ходе матча лидеров чемпионата Украинской хоккейной лиги между "Донбассом" и "Белым Барсом" произошла массовая драка.

В ней приняли участие не только хоккеисты, находившиеся на льду, но и некоторые запасные игроки, сообщает пресс-служба УХЛ.

В результате потасовки арбитр встречи Максим Урда выписал участникам драки 115 минут штрафа. При этом игроки "Донбасса" Александр Влад, Андрей Григорьев и Виктор Захаров закончили встречу досрочно.

Сам матч завершился победой "Донбасса" 7:3, которая позволила дончанам упрочить своё лидерство в турнирной таблице.