Девушки-черлидеры из КНДР шокировали активной поддержкой на трибунах Олимпиады в Южной Корее, видео

Группа поддержки сборной КНДР выделяется на трибунах в первые дни зимней Олимпиады в Южной Корее.

Девушки так активно поддерживают своих спортсменов, что часто попадают в объективы телекамер гостей мероприятия. Видео опубликовано в Youtube. Подробности сообщает New York Post.

По данным американского СМИ, высшее партийное руководство КНДР отбирало девушек для участия в группе поддержки на Олимпиаде с особым усердием, чтобы показать "силу, уверенность и стабильность режима".

Очевидцы зафиксировали, как на соревнованиях по шорт-треку группа поддержки исполняла песно "Приятно познакомиться", которая является традиционной во время культурных обменов с участием жителей Северной и Южной Кореи.

Во время женского хоккейного матча между объединенной командой Кореи и Швейцарией, несмотря на поражение, черлидерши кричали "Корея едина", "Вперед, победим!".

Еще одна популярная песня в исполнении северокорейских болельщиц называется "Весна в моем родном городе", которая получила распространение после окупации полуострова Японией, из-за которой борцы за независимость вынуждены были бежать в Китай.

Напомним, представители Северной и Южной Кореи на открытии зимних Олимпийских игр в Пхенчане шли под одним флагом.

Как сообщалось ранее, церемония открытия Олимпийских игр-2018 в Пхенчхане прошла 9 февраля.