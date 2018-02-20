Ломаченко рассказал, как относится к войне на Донбассе

Украинец, чемпион мира во втором полулегком весе по версии WBO Василий Ломаченко заявил, что его огорчает война на востоке Украины.

Боксер радуется "большим и малым победам наших спортсменов", рассказал он в интервью журналу "Новое Время".

"Патриотизм — это не просто говорить, а что‑то делать для своей родины. Сделать конкретное для страны, и чтобы об этом знал весь мир", — отметил собеседник.

По его мнению, "яркий пример — это спортсмены, которые представляют честь нашей страны: они не кричат ничего, но становятся на пьедестал, и тогда поднимается украинский флаг, играет национальный гимн". "Лучшей рекламы для Украины и не придумаешь", — полагает боец.

Напомним, в декабре 2017 года в американском Нью-Йорке в легендарном спортивном зале Madison Square Garden Василий Ломаченко защитил свой титул чемпиона мира по версии WBO во втором полулегком весе, победив кубинца Гильермо Ригондо.