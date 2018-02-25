"Верес" разгромил "Динамо". Опубликовано видео феерического поражения киевлян

Во Львове 25 февраля поединок между "Вересом" и "Динамо" завершился победой ровенчан с разгромным счетом 3:1.

По причине удалений команды завершали игру в неравных условиях: 10 футболистов против 9 игроков. Видео наиболее ярких моментов противостояния опубликовал Футбол 24.

Первыми гол забили ровенчане. На 13 минуте отличился Станислав Кулиш, а чуть позже, на 20 минуте, преимущество хозяев удвоил Сергей Симинин с пенальти. В конце первого тайма Цыганков компенсировал 1 мяч, но на 82 минуте Руслан Степанюк вновь довел преимущество "Вереса" до двух голов.

В начале игры судья Александр Дердо показал довольно противоречивую красную карточку Ротаню. На 67-й минуте второго тайма за вторую желтую карточку был удален еще один игрок "Динамо" - Бурда. Через 5 минут арбитр немного уравнял составы, удалив за два предупреждения уже игрока ровенского клуба - Симинина.

Следовательно, после этой игры "Динамо" с 42 очками остается на втором месте, но отставание от "Шахтера" увеличилось до 6 пунктов. "Верес" в свою очередь набрал 29 очков и поднялся на 5 место.

Напомним, 21 февраля в Харькове на стадионе "Металлист" состоялся первый матч плей-офф - 1/8 финала - Лиги чемпионов УЕФА, в котором донецкий "Шахтер" обыграл итальянскую "Рому" со счетом 2:1.