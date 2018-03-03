"Папа, я буду, как ты". Криштиану Роналду показал забавное фото сына

Португалец, игрок испанского "Реала" Криштиану Роналду выложил в Сеть забавную фотографию своего сына — Криштиану-младшего.

Новый снимок ребенка футболист опубликовал на своей странице в Instagram, он собрал миллионы лайков.

"Младший говорит: "Папа, я буду, как ты. Что думаете?", — подписал фото сына спортсмен.

Напомним, Криштиану Роналду является отцом троих детей. Сейчас португалец встречается с Джорджиной Родригес, она беременна, пара решила пожениться и уже определилась с датой свадьбы — мероприятие пройдет летом 2018 года.