В Полтаве "Ворскла" победила "Черноморец" и укрепилась на третьем месте в УПЛ, видео голов

В субботу, 3 марта, в Полтаве прошел поединок 22-го тура украинской Премьер-лиги в котором местная "Ворскла" обыграла одесский "Черноморец" со счетом 2:1 и укрепилась на третьем месте в турнирной таблице.

Хозяева забили быстрый мяч — на 17-й минуте после прострела Кулача форвард "Ворсклы" Коломоец оказался первым на мяче и открыл счет, причем сделал это ценой травмы — уже через несколько минут Коломоец покинул поле, пишет УНИАН.

На последней минуте тайма полтавчане удвоили свое преимущество — все тот же Кулач подавал с правого фланга и защитник "Черноморца" Зубейко срезал мяч с свои ворота.

Во втором тайме игра пошла на встречных курсах, и моменты были у обеих команд. На 79-й минуте "Черноморец" на некоторое время вернул интригу, когда после заброса в штрафную площадь мяч отскочил в ноги Бамба, и гвинеец мощным ударом пробил мимо голкипера хозяев Шуста. 2:1.

"Ворскла" — "Черноморец" 2:1

Голы: Коломоец, 17, Зубейко, 44 (в свои ворота) — Бамба, 78.

"Ворскла": Шуст – Пердута, Чеснаков, Даллку, Ребенок - Скляр, Шарпар – Кобахидзе (Арабидзе, 85), Кулач, Кадимян (Сакив, 90+3) – Коломоец (Одарюк, 25)

"Черноморец": Новак (Безрук, 28) – Зубейко, Мамаду, Жунич, Люлька – Бамба (Матяж, 79), Бобко — Чорний, Гути (Семенив, 71), Третьяков – Сильвио

Предупреждения: Даллку — Бамба.

"Ворскла" набрала 37 очков и отстает от "Динамо" на 5 пунктов (у киевлян — матч в запасе).

Отметим, что еще один поединок 22-го тура, который должен был состояться сегодня, перенесен. Встреча "Зірки" и "Александрии" в Кропивницком должна пройти 6 марта.