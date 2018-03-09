"Шахтер" разгромил "Ворсклу" в центральном матче тура УПЛ: видео голов

В пятницу, 9 марта, донецкий "Шахтер" в Полтаве провел поединок против третий команды чемпионата Украины — местной "Ворсклы", игра завершилась победой гостей со счетом 3:0.

Довольно быстро счет в матче был открыт. На 22-й минуте Бернард с левого фланга совершил верховую передачу в штрафную, а Факундо Феррейра в падении отправил мяч в сетку.

На 35-й минуте Марлос идеально набросил в штрафную на Феррейру, а тот первым же касанием с лету перебросил мяч через Шуста.

Поле перерыва рисунок игры не изменился — полтавчане ничего не могли сделать с атакующим потенциалом "Шахтера".

Марлос ворвался в штрафную и был сбит вышедшим на замену после перерыва Георгадзе. На 67-й минуте К исполнению приговора подошел сам пострадавший и спокойно отправил мяч в угол — 3:0.

"Ворскла" — "Шахтер" 0:3

Голы: Феррейра, 22, 35, Марлос, 67 (с пенальти)

"Ворскла": Шуст — Пердута, Даллку, Чеснаков, Ребенок — Скляр, Шарпар (Георгадзе, 46) — Кобахидзе (Одарюк, 68), Кадимян (Червак, 85), Васин — Сергийчук

"Шахтер": Пятов — Бутко, Хочолава, Ракицкий, Исмаили — Фред, Степаненко — Марлос, Тайсон (Бланко-Лещук, 79), Бернард (Петряк, 77) — Феррейра (Дентиньо, 72)

Предупреждения: Скляр — Степаненко, Хочолава

Напомним, в предыдущем туре "Шахтер" одержал победу над львовскими "Карпатами".