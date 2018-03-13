Ломаченко назвал имя соперника и дату предстоящего боя

Чемпион мира по боксу Василий Ломаченко официально подтвердил информацию о своем следующем бое.

На официальной странице украинского боксера в Facebook сообщается, что событие состоится 12 мая 2018 года.

"Василий Ломаченко подтвердил информацию касаемо своего следующего соперника в ринге, с которым он встретится 12 мая этого года. Им станет венесуэльский боксер-профессионал. Чемпион мира в полулегкой, 2-й полулегкой и легкой весовых категориях - Хорхе Линарес", - сказано в сообщении.

Напомним, ранее Ломаченко хлестко охарактеризовал Линареса в качестве будущего соперника. "Как раз тот скальп, который мне нужен", - сказал украинский боксер.