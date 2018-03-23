"Заткнись, с*ка, бл*дь". Кандидат в сборную РФ из Бразилии "блеснул" знанием русского языка

Футболист московского "Локомотива" бразилец Ари опубликовал в Сети видео, на котором говорит на русском языке нецензурные слова.

32-летний бразилец вскоре должен получить российский паспорт. Он играет в России с 2010 года.

Тем временем главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что не будет проходить мимо игрока, ведь у него есть мастерство.

Ари выступал за "Спартак" и "Краснодар", а с 2017 года играет за "Локомотив".

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика: