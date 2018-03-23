Украина — Саудовская Аравия. Анонс товарищеского матча сборных в Марбелье

В пятницу, 23 марта, в испанской Марбелье сборная Украины в товарищеском поединке встретится с будущим участником финального турнира ЧМ-2016 — сборной Саудовской Аравии.

На нынешний сбор вызваны практически все сильнейшие украинские футболисты. Евгений Селезнев, прекрасно себя чувствующий в Турции, остался вне команды, поскольку, тренер сборной и так знает его возможности. А вот Роман Яремчук, громко заявивший о себе в Бельгии, прибыл в расположение национальной команды с травмой и уже вернулся в "Гент", пишет football.ua.

Что касается сборной Саудовской Аравии, то команда уже приступила к подготовке к финальному турниру ЧМ-2018. Хуан Антонио Пицци уже практически определился с составом команды, пригласив на сбор 26 футболистов, восемь из которых являются подопечными Сергея Реброва, тренирующий Аль-Ахли. В аравийской команде есть один потенциальный дебютант – Ахмед Аль-Фики. Что интересно, игрок "Аль-Хиляля" совсем недавно принял решение выступать за Саудовскую Аравию, хотя имел возможность отправиться на ЧМ-2018 в составе сборной Египта.

На сборе в Испании аравийцы на тренировках делают ставку на физику и тактику. В процесс рутинных занятий футболистов внесли разнообразие представители ФИФА, взявшие анализы на допинг.

Судя по всему, для Саудовской Аравии также важен результат в поединке против Украины, иначе зачем представители команды бесплатно распространяют билеты на матч среди местных жителей, надеясь заручиться поддержкой на трибунах.

Ориентировочные составы:

Украина: Пятов – Бутко, Ракицкий, Ордец, Матвиенко – Ротань, Степаненко – Марлос, Малиновский, Коноплянка – Беседин.

Саудовская Аравия: Аль-Уваис – Аль-Шахрани, О.Хавсави, М.Хавсави, Аль-Харби – Аль-Хайбари – Аль-Моашер, Аль-Могахви, Отаиф, Аль-Мувалад – Аль-Сахлави.

Андрей Шевченко, главный тренер сборной Украины:

— Имею обширную информацию по этой команде, потому что у нас есть свои агенты, работающие там. Ни для кого не секрет, что Сергей Ребров работает в Саудовской Аравии. Я с ним встречался, он мне рассказал.

У Саудовской Аравии поменялся тренер, но стиль игры особо не меняется. Команда умеет играть в футбол. Играет короткими и средними передачами, неплохо держит мяч. У них есть неплохие нападающие. К этой игре нужно отнестись должным образом. Для нас это важно, потому что товарищеские матчи тоже приносят очки в рейтинг ФИФА, а мы волнуемся и за него.

Матч сборных Украины и Саудовской Аравии начнется в 21:00. Прямая трансляция на телеканалах "Украина" и "Футбол 1".

Напомним, ранее сообщалось о том, что сборная Украины по футболу может провести товарищеский матч с Италией.