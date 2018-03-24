"Красавец!". Украинский гимнаст завоевал еще одно "золото" на этапе Кубка мира

Соревнования проходили в столице Катара, наш соотечественник победил в опорном прыжке.
В столице Катара Дохе на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике украинец Игорь Радивилов завоевал еще одну золотую медаль.
Наш спортсмен одержал победу в опорном прыжке, говорится на странице Национального олимпийского комитета Украины в Facebook.
"Красавец! Искренние поздравления, Игорь Радивилов", — отмечается в сообщении НОКа.
Напомним, в Дохе этап Кубка мира по спортивной гимнастике начался 21 марта, а завершится 24 числа. Ранее стало известно, что на соревнованиях в упражнении на кольцах Игорь Радивилов добыл "золото".