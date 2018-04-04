"Ливерпуль" уничтожил "МанСити", "Барселона" вынесла "Рому". Результаты 1/4 Лиги Чемпионов, фото, видео

Во втором игровом дне 1/4 финала Лиги Чемпионов "Ливерпуль" под руководством Юргена Клоппа на своем поле разгромил "Манчестер Сити" со счетом 3:0.

Все мячи в ворота Эдерсона мерсисайдцы провели в первом тайме, обеспечив себе комфортное преимущество перед ответным матчем, который пройдет во вторник, 10 апреля.

Единственными неприятными момент для "Ливерпуля" стали травма лидера египтянина Салаха, автора первого мяча, и полученная желтая карточка Джорданом Хендерсоном, из-за которой он пропустит ответную встречу. Клопп остается самым неудобным соперником для Гвардиолы - немцу Хосеп проигрывает уже в седьмой раз, а его команда в этой игре не нанесла ни одного удара в створ ворот.

"Ливерпуль" (Англия) – "Манчестер Сити" (Англия) 3:0 (3:0, 0:0)

4 апреля, "Энфилд"

Голы: 1:0 – 12 Салах, 2:0 – 20 Окслейд-Чемберлен, 3:0 – 31 Мане.

Ливерпуль: Кариус, Ловрен, Робертсон, Александер-Арнолд, ван Дейк, Фирмино (Соланке, 71), Окслейд-Чемберлен (Морено, 85), Салах (Вейналдум, 53), Милнер, Мане, Хендерсон.

Манчестер Сити: Эдерсон, Отаменди, Компани, Лапорт, Уокер, де Брюйне, Гюндоган (Стерлинг, 57), Сильва, Фернандиньо, Сане, Габриэл Жезус.

Предупреждения: Отаменди (45), Габриэл Жезус (76), де Брюйне (80), Хендерсон (86), Стерлинг (90).

"Барселона" с не меньшей убедительностью в домашнем матче обыграла обидчика "Шахтера" итальянскую "Рому". Забавно, что авторами двумя из четырех пропущенных римлянами мячей стали сами гости - автоголы на свой счет записали де Росси и Манолас.

"Барселона" (Испания) – "Рома" (Италия) 4:1 (1:0, 3:1)

4 апреля, "Камп Ноу"

Голы: 1:0 – 38, автогол де Росси, 2:0 – 55, автогол Манолас, 3:0 – 59 Пике, 3:1 – 80 Джеко, 4:1 – 87 Суарес.

Барселона: тер Стеген, Пике, Альба, Нелсон Семеду, Умтити, Серджи Роберто (Андре Гомеш, 83), Бускетс (Паулиньо, 67), Ракитич, Иньеста (Денис Суарес, 85), Месси, Суарес.

Рома: Алиссон, Фасио, Коларов, Бруно Перес, Манолас, Стротман, де Росси (Дефрель, 77), Флоренци (Эль-Шаарави, 72), Пеллегрини (Гоналон, 60), Перотти, Джеко.

Предупреждения: Коларов (44), Стротман (86).

Напомним, в предыдущем игровом дне "Реал" на выезде разгромил туринский "Ювентус".