Где смотреть матчи 26-й тура чемпионата Украины по футболу: расписание трансляций

Матчи 26-го тура чемпионата Украины по футболу пройдут с 7 по 9 апреля.

Шесть поединков УПЛ разбили на два игровых дня. Так как в воскресенье, 8 апреля, празднуется Пасха-2018, то матчи назначили на субботу и понедельник.

Игру любимых команд украинские болельщики смогут наблюдать в прямом эфире на телеканалах "Футбол 2", "2+2", УНИАН и "24 канале".

Суббота, 7 апреля

"Верес" - "Шахтер", "24 канал"

14:00, Львов, "Арена Львов"

Арбитр: Юрий Можаровский

"Динамо" - "Заря", "2+2"

14:00, Киев, "Динамо. им. Лобановского"

Арбитр: Александр Дердо

"Черноморец" - "Олимпик", УНИАН

17:00, Одесса, "Черноморец"

Арбитр: Сергей Бойко

"Александрия" - "Сталь", "Футбол 2"

17:00, Александрия, "Ника"

Арбитр: Максим Козиряцкий

"Ворскла" - "Мариуполь", "Футбол 2"

19:30, Полтава, "Ворскла им. Бутовского"

Арбитр: Николай Балакин

Понедельник, 9 апреля

"Карпаты" - "Зирка", УНИАН

14:00, Львов, "Украина"

Арбитр: Игорь Пасхал

Напомним, в матче 2-го тура чемпионата Беларуси "Динамо-Брест" — "Луч" Артем Милевский столкнулся с соперником, неудачно приземлился на газон, получил травму руки, его забрала скорая помощь.

Позднее Милевский раскритиковал минский клуб. Украинский нападающий поздравил свою команду с победой над "Лучом".