Четвертьфинал Лиги чемпионов. Анонсы матчей "Манчестер Сити" – "Ливерпуль" и "Рома" – "Барселона"

Во вторник, 10 апреля, состоятся ответные матчи 1/4 Лиги чемпионов розыгрыша 2017/2018 годов.

В одном из них в Англии сразятся "Манчестер Сити" и "Ливерпуль". "Красные" уже в первом матче сумели крайне неприятно удивить подопечных Гвардиолы, которые с треском провалили игру, к тому же пропустив три безответных мяча.

"Горожане" подходят к ответному матчу в плохом настроении: имея преимущество в два мяча, Сити в конечном итоге уступил "Манчестер Юнайтед" и не сумел оформить титул на прошлых выходных. Теперь коронация отложена как минимум на неделю, пишет football.ua.

Юрген Клопп решил пожертвовать дерби с "Эвертоном", в котором "красные" сыграли вничью (0:0), выпустив полурезервный состав. Передышку получили лидеры обеих команд – Мохамед Салах (который мог не сыграть из-за травмы), а также Кевин де Брюйне – он появился на поле в матче с МЮ лишь на 72-й минуте матча.

Несмотря на преимущество "Ливерпуля" в три мяча, нельзя никоим образом сбрасывать со счетов "Манчестер Сити". "Горожане" умеют забивать и по ходу сезона не раз демонстрировали высокую результативность. Можно предположить, что и "Ливерпуль" не будет играть на удержание текущего счета и постарается выиграть, о чем и говорил Вирджил ван Дейк.

Ориентировочные составы:

"Манчестер Сити": Эдерсон – Уокер, Компани, Отаменди, Делф – де Брюйне, Фернандиньо, Давид Сильва – Стерлинг, Агуэро, Сане

"Ливерпуль": Кариус – Александер-Арнольд, Ловрен, ван Дейк, Робертсон – Окслейд-Чемберлен, Вейналдум, Милнер – Салах, Фирмино, Мане

Травмированы: Менди, Стоунз – Гомес, Лаллана, Матип, Джан

Под вопросом: Агуэро, Данило — Салах, Морено, Робертсон

Дисквалификация: Хендерсон.

Матч начнется в 21:45. Арбитр встречи – Антонио Матеу Лаос (Испания). Прямая трансляция на канале "Футбол 2".

В другом матче в Италии "Роме" необходимо совершить настоящий подвиг, чтобы взять у "Барселоны" реванш за крупное поражение в первой встрече и выйти в полуфинал Лиги чемпионов УЕФА.

Первый матч соперников завершился огромнейшей неудачей для римлян – они уступили со счетом 1:4. Теперь подопечным Эусебио Ди Франческо нужно совершить настоящее чудо, чтобы выйти в полуфинал турнира.

Откровенно говоря, в триумф римской команды абсолютно не верится. Это также понимают, вероятно, даже самые отважные поклонники Ромы. Тем не менее, игра пройдет на домашнем стадионе "Олимпико", а ввиду этого, "джаллоросси", как минимум, должны порадовать зрителя смелой атакующей игрой и попыткой максимально возможно потрепать нервы каталонцам.

На предматчевой пресс-конференции Ди Франческо признался, что верит в чудеса и призвал свою команду вспомнить матч с "Челси", когда "Рома" выиграла со счетом 3:0. В то же время Вальверде признался, что всегда допускает мысль о том, что "Барселона" может проиграть, и попытается сделать все, чтобы его подопечные забыли о самоуверенности, ведь это может вылезти боком.

Ориентировочные составы:

"Рома": Алиссон — Бруно Перес, Манолас, Фасио, Коларов — Пеллегрини, Де Росси, Наингголан — Флоренци, Джеко, Эль-Шаарави

"Барселона": тер Штеген — Серхи Роберто, Пике, Умтити, Альба — Паулиньо, Бускетс, Ракитич, Иниеста — Суарес, Месси

Травмы: Карсдорп – Динь

Матч начнется в 21:45. Арбитр встречи — Клеман Тюрпен (Франция). Прямая трансляция на телеканале "Футбол 1".

Напомним, в первых матчах 1/4 ЛЧ "Ливерпуль" уничтожил "МанСити", "Барселона" вынесла "Рому".