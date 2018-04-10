"Рома" в безумном матче выбила "Барсу", "Ливерпуль" в полуфинале. Результаты 1/4 Лиги Чемпионов, фото, видео

Главным героем встречи в ответном матче английской пары стал испанский арбитр Матеу Лаос, который в первом тайме проигнорировал две явные игры рукой игроками "Ливерпуля", а после отменил чистый гол Лероя Сане, забитый после ошибки голкипера Кариуса. Возмущенного таким судейством наставника "Сити" Гвардиолу судья отправил досматривать матч на трибуны.

Во втором тайме мерсисайдцы в контратаке забили гол вторым ударом по воротам и снял все вопросы о победителе - хозяевам нужно было забивать за чуть больше чем полчаса 4 гола. Хотя Гвардиола и выпустил в атаку Гюндогана и недолечившегося Агуэро, старания "горожан" в оставшееся время выглядели сизифовым трудом. Под занавес встречи команда Клоппа провела еще один мяч в ворота деморализованного соперника. Он стал 33 в розыгрыше ЛЧ и побил 15-летний рекорд "Манчестер Юнайтед" - никогда прежде английские команды столько мячей в главном клубном турнире Европы не забивали.

Сам Клопп, втащивший команду в 1/2 ЛЧ впервые за 10 лет, подтвердил свое реноме специалиста по игре против команд Гвардиолы, выиграв у него в текущем сезоне 3 матча из 4. Сам же испанец установил собственный тренерский антирекорд - никогда его команды не проигрывали три матча подряд.

"Манчестер Сити" (Англия) – "Ливерпуль" (Англия) 1:2 (1:0, 0:2)

10 апреля, "Этихад Стэдиум"

Голы: 1:0 – 2 Габриэл Жезус, 1:1 – 56 Салах, 1:2 – 77 Фирмино.

"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер, Отаменди, Лапорт, Фернандиньо, Сильва (Агуэро, 66), де Брюйне, Стерлинг, Бернарду Силва (Гюндоган, 74), Сане, Габриэл Жезус.

"Ливерпуль": Кариус, Ловрен, Робертсон, Александер-Арнолд (Клайн, 81), ван Дейк, Фирмино (Клаван, 81), Окслейд-Чемберлен, Салах (Ингз, 89), Вейналдум, Мане, Милнер.

Предупреждения: Эдерсон (14), Мане (14), Александер-Арнолд (29), Бернарду Силва (30), Фирмино (35), ван Дейк (65).

Первый матч: 0:3.

"Барселона" после сверхуверенной домашней победы не сумела удержать преимущество в три мяча . Подопечные Эусебио Ди Франческо собрались и выдали изумительное представление, пожалуй, свой лучший матч в сезоне, имея превосходство на протяжении почти всех 90 минут. От разгрома каталонцев не спасли даже везение и вратарь тер Штеген, который потянул все удары, которые человек вообще способен потянуть.

После третьего гола Маноласа у Месси и компании были десять минут основного времени и 4 дополнительного, чтобы протолкнуть команду в полуфинал, но финальный штурм успеха не принес.

"Рома" вышла в полуфинал ЛЧ впервые за 34 года. В предыдущий раз римский клуб играл в полуфинале Кубка европейских чемпионов в сезоне-1983/84. "Рома" тогда пробилась в финал, где в серии пенальти уступила "Ливерпулю".

"Рома" (Италия) – "Барселона" (Испания) 3:0 (1:0, 2:0)

10 апреля, "Стадио Олимпико"

Голы: 1:0 – 6 Джеко, 2:0 – 58, пенальти де Росси, 3:0 – 82 Манолас.

"Рома": Алиссон, Фасио, Жезус, Коларов, Манолас, Наингголан (Эль-Шаарави, 77), Флоренци, Стротман, де Росси, Джеко, Шик (Ундер, 73).

"Барселона": тер Стеген, Пике, Альба, Нелсон Семеду (Дембеле, 85), Умтити, Серджи Роберто, Ракитич, Бускетс (Пако Алькасер, 85), Иньеста (Андре Гомеш, 81), Месси, Суарес.

Предупреждения: Фасио (38), Жезус (44), Пике (57), Месси (63), Суарес (72).

Первый матч: 1:4.