"Ред Булл" сенсационно разгромил "Лацио" и другие результаты 1/4 финала Лиги Европы. Фото, видео

В четверг, 12 апреля, определились все участники 1/2 финала Лиги Европы. В четверку сильнейших пробились "Атлетико", "Марсель", "Ред Булл Зальцбург" и "Арсенал".

Жеребьевка полуфинальных пар пройдет в пятницу, 13 апреля.

"Спортинг" (Португалия) – "Атлетико" (Испания)

12 апреля, "Жозе Алваладе"

Гол: 1:0 – 28 Монтеро.

"Спортинг": Руй Патрисиу, Анде Пинту, Матье (Петрович, 26), Ристовски (Думбия, 80), Коатес, Акунья, Батталья, Руис (Рубен Рибейру, 70), Фернандеш, Желсон Мартинш, Монтеро.

"Атлетико": Облак, Хуанфран, Савич, Годин, Люка Эрнандес (Врсалько, 46), Витоло (Корреа, 60), Коке, Сауль, Габи, Гризманн, Диего Коста (Торрес, 52).

Предупреждения: Ристовски (29), Монтеро (66), Торрес (70), Фернандеш (76), Батталья (90), Облак (90).

Первый матч: 0:2

ЦСКА (Россия) – "Арсенал" (Англия)

12 апреля, "ВЭБ Арена"

Голы: 1:0 – 39 Чалов, 2:0 – 50 Набабкин, 2:1 – 75 Уэлбек, 2:2 – 90 Рэмзи.

ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий, Игнашевич, Набабкин, Березуцкий, Дзагоев (Витиньо, 38), Кучаев, Бистрович (Натхо, 72), Головин, Чалов (Миланов, 79), Муса.

"Арсенал": Чех, Мустафи, Монреаль, Бельерин, Косьельни, Рэмзи, Эль-Ненни, Уилшер (Чемберс, 69), Озил, Ляказетт (Ивоби, 77), Уэлбек.

Предупреждение: Головин (86).

Первый матч: 1:4

"Ред Булл" (Австрия) – "Лацио" (Италия)

12 апреля, "Ред Булл Арена"

Голы: 0:1 – 55 Иммобиле, 1:1 – 56 Дабур, 2:1 – 72 Эдара, 3:1 – 74 Хван Хи Чхан, 4:1 – 76 Лайнер.

"Ред Булл": Вальке, Рамальо, Ульмер, Лайнер, Чалета-Цар, Эдара, Шлагер, Ябо (Минамино, 84), Бериша, Хван Хи Чхан (Гульбрандсен, 79), Дабур.

"Лацио": Стракоша, де Врей, Раду, Баста (Лукаку, 60), Луис Фелипе, Милинкович-Савич (Фелипе Андерсон, 69), Лулич, Луис Альберто, Пароло, Лейва (Нани, 77), Иммобиле.

Предупреждения: Ульмер (60), Лейва (64), Луис Фелипе (65), Милинкович-Савич (89), Рамальо (90), Вальке (90).

Первый матч: 2:4

"Марсель" (Франция) – РБ "Лейпциг" (Германия)

12 апреля, "Велодром"

Голы: 0:1 – 2 Брума, 1:1 – 6, автогол Ильзанкер, 2:1 – 9 Сарр, 3:1 – 38 Товен, 3:2 – 55 Огюстен, 4:2 – 60 Пайет, 5:2 – 90 Сакаи.

"Марсель": Пеле, Камара, Амави, Сакаи, Сансон, Лопес, Луис Густаво, Пайет (Замбо-Ангисса, 83), Сарр (Рами, 28), Товен (Окампос, 63), Митроглу.

РБ "Лейпциг": – Гулачи, Упамекано (Бернардо, 66), Конате, Клостерманн, Ильзанкер, Кейта, Демме (Форсберг, 54), Забитцер (Поульсен, 59), Кампль, Брума, Огюстен.

Предупреждения: Товен (38), Митроглу (51), Конате (87), Сакаи (90).

Первый матч: 0:1