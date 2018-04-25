Лига Чемпионов, 1/2. "Бавария" - "Реал" 1:2. Фото, видео

25 апреля 2018, 23:43

Мадридцы нанесли первое поражение команде Юппа Хайнкеса в этом розыгрыше ЛЧ.

  • Киммих, пройдя по правому флангу, неожиданно вместо передачи пробил с острого угла, к чему Навас был не готов.
  • В конце матча Роберт Левандовский мог сравнивать счет, но пробил неудачно и Навас сумел перевести мяч на уголовой. Reuters
  • Еще одного игрока основы мюнхенцы потеряли на 34 минуте - травму получил Джером Боатенг. Reuters
  • Криштиану Роналду провел самый невыразительный свой матч в этом розыгрыше Лиги Чемпионов. Reuters
  • Лига Чемпионов, 1/2. "Бавария" - "Реал" 1:2. Фото, видео Reuters
  • Лига Чемпионов, 1/2. "Бавария" - "Реал" 1:2. Фото, видео Reuters
  • Команде Зидана удалось прервать 13-матчевую беспроигрушную серию Юппа Хайнкеса в Лиге Чемпионов. Reuters
  • "Реал" сравнял счет под конец первого тайма, когда Марсело в касание отправил мяч в ворота Ульрайха. Reuters
  • Арьен Роббен получил травму в самом начале поединка и не смог продолжить игру. Вместо него на поле вышел Тиаго. Reuters
  • На 57 минуте команда Зидана вышла вперед: дикий "привоз" устроил Рафинья, отдав поперечный пас прямо в ноги Асенисио, который после обыгрыша с Роналду вышел один на один с Ульрайхом и спокойно отправил мяч мимо вратаря. Reuters

Действующий обладатель Кубка Чемпионов мадридский "Реал" на выезде обыграл "Баварию" со счетом 1:2, которая впервые уступила в этом розыгрыше ЛЧ.

Вероятно, матч для команды Юппа Хайнкеса сложился бы иначе, если бы не травма Арьена Роббена уже на пятой минуте (вместо него в игру вступил Тиаго Алькантара) и повреждение защитника Джерома Боатенга спустя полчаса - он также не смог продолжить игру и был заменен на Никласа Зюле.

Марсело сравнял счет в конце первого тайма - этот гол стал для бразильца 7-м в карьере в плей-офф турнира и он, обойдя партнера по команде Серхио Рамоса, теперь является рекордсменом Лиги Чемпионов по этому показателю.

Нападающий Криштиану Роналду не смог отметиться голом в составе мадридской команды впервые с 3 февраля. Таким образом, прервалась 12-матчевая результативная серия португальца во всех турнирах, а также 11-матчеая голевая серия в ЛЧ. Один гол португалец во втором тайме все же забил, однако судья его отменил, посчитав, что форвард "Реала" сыграл рукой.

Точку в матче поставил Марко Асенсио, воспользовавшись диким обрезом Рафиньи в центре поля: получив пас от Роналду он вышел на свидание с Ульрайхом и спокойно отправил мяч в ворота, лишив "Баварию" практически всех шансов на выход в финал.

Лига чемпионов, 1/2 финала

"Бавария" (Германия) – "Реал" (Испания) 1:2
25 апреля, 21.45, "Альянц-Арена"
Голы: 1:0 – 28 Киммих, 1:1 – 44 Марсело, 1:2 – 57 Асенсио.

"Бавария": Ульрайх, Хуммельс, Боатенг (Зюле, 34), Рафинья, Мартинес (Толиссо, 75), Роббен (Алькантара, 8), Киммих, Хамес, Рибери, Левандовски, Мюллер.
"Реал": Навас, Варан, Марсело, Карвахаль (Бензема, 67), Рамос, Кроос, Каземиро (Ковачич, 83), Васкес, Модрич, Иско (Асенсио, 46), Роналду.
Предупреждения: Рибери (52), Каземиро (78), Алькантара (89).

Напомним, в другом матче полуфинала "Ливерпуль" дома разгромил "Рому".

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