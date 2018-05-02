Титулованная спортсменка рассказала, почему решила вернуться из Азербайджана в Украину

Олимпийская чемпионка Инна Осипенко-Радомская, которая с 2014 по 2016 год выступала за Азербайджан, заявила о намерении вернуться в сборную Украины и участвовать в Олимпийских играх в Токио в 2020 году.

"Ставлю перед собой задачу попасть в сборную Украины, а потом уже бороться за олимпийскую лицензию в Токио-2020. То есть у меня есть время, чтобы набрать максимальное форму, а затем и олимпийскую – до Олимпиады еще два года", - сказала 35-летняя спортсменка в интервью пресс-службе Федерации каноэ Украины.

Осипенко-Радомская отметила, что делала перерыв в спорте, поскольку родила второго ребенка и находилась в декрете. Теперь ей необходимо время, чтобы вернуть физическую форму.

"Посмотрим на Кубке Украины, насколько буду конкурентоспособна в борьбе со спортсменками, которые сейчас входят в состав сборной Украины. Девушки окрепли, стали сильнее, они прошли Олимпиаду, которая дала им еще больше запала – эмоционального и энергетического, дала еще больше желания работать, расти, чтобы в будущем быть не просто участниками Игр, но и подняться на олимпийский пьедестал", - отметила байдарочница.

Напомним, в составе сборной Украины Осипенко-Радомская завоевывала золотую медаль на Играх-2008 в Пекине, а также два "серебра" в Лондоне-2012 и "бронзу" – в Афинах-2004. В составе сборной Азербайджана украинская байдарочница завоевала бронзовую награду Игр-2016 в Рио-де-Жанейро. Она не скрывала, что сменила Украину на Азербайджан из-за финансовых преимуществ.

Напомним, воспитанник украинской школы гимнастики и бывший член сборной Украины по спортивной гимнастике Олег Степко, который жил и учился в Запорожье, решил переехать в Россию и выступать на соревнованиях под флагом этой страны.