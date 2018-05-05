Хацкевич назвал свою ошибку в матче "Динамо" — "Мариуполь"

Главный тренер киевского "Динамо" белорус Александр Хацкевич считает, что в матче 30-го тура украинской Премьер-лиги против "Мариуполя" допустил ошибку — "не угадал с одним игроком со стартовых минут".

Динамовцам "где-то не хватило мастерства", рассказал наставник после игры, говорится на сайте столичного клуба.

"У нас не было выбора в середине поля, два человека выпало, мы держали центр поля под контролем, но Гармаш и Буяльский — игроки более креативные, нам этого не хватило", — отметил специалист.

По его словам, киевляне "старались играть в три защитника, пытались растянуть игроков соперника, но не хватило одного игрока в штрафной". "Были хорошие передачи с флангов, но никто не замыкал", — добавил Хацкевич.

Напомним, "Динамо" и "Мариуполь" играли 4 мая в Киеве на стадионе "Динамо" им. Валерия Лобановского, местный клуб не смог переиграть гостей — матч закончился со счетом 1:1. Узнать больше о противостоянии можно здесь.