"Лучший игрок "Реала" — вратарь "Ливера". В Сети отреагировали на исход финала ЛЧ в Киеве

В Сети ряд интернет-пользователей по-разному прокомментировали победу мадридского "Реала" над английским "Ливерпулем" в финале Лиги чемпионов сезона 2017/2018.

В частности, журналист Евгений Муджири на своей странице в Facebook написал, что "вратарь "Ливерпуля" явно сделал ставку на победу "Реала" с форой".

"… лучший игрок "Реала" — вратарь "Ливера", — отметил фотограф Владислав Мусиенко.

"Исход матча полностью зависел от Папы Римского!", — пошутил Владимир Спиваковский. "Обидеть англичан может каждый. Впрочем, судя по хисторик, — у них шансов не было", — считает Anton Bobreshov.

Напомним, финальный матч Лиги чемпионов прошел 26 мая вечером в Киеве на стадионе Национального спортивного комплекса "Олимпийский" , "Реал" победил английский "Ливерпуль" со счетом 3:1.