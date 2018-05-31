Россия присвоила себе звездных украинских футболистов: фото

В России гостей аэропорта "Шереметьево" встречают плакаты с надписью "Футбольная Россия", на которых изображены бывшие футболисты киевского "Динамо" Игорь Беланов и Евгений Рудаков.

Беланов и Рудаков выступали как за "Динамо", так и за сборную СССР. Примечательно, что на плакате Евгений Рудаков ошибочно назван Валерием Рудаковым, сообщает UkrBall в Facebook.

Напомним, Чемпионат мира по футболу-2018 пройдет в России с 14-го июня по 15-е июля.