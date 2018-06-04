Бойкот ЧМ-2018 в России. В Сети набирает популярность новый флешмоб: фото

Накануне старта Чемпионата мира по футболу в России в Сети набирает популярность флешмоб с бойкотом футбольного форума в РФ.

При этом пользователи под тегами #NoWorldCupForRussia, #FIFAWorldCup2018, #FIFAWC2018, #Russia2018Boycott, #Boycott_Russia2018 публикуют коллажи с призывом бойкотировать соревнование и не ехать на него в Россию.

Отметим, что коллажи показывают причастность России к военным преступлениям в Украине и в Сирии.

Напомним, ранее сообщалось, что официальные представители властей Дании скорее всегооткажутся от поездки на чемпионат мира по футболу-2018 в России.

Кроме того, Польша решила бойкотировать ЧМ-2018 в России. Анджей Дуда не будет представлять страну на соревнованиях.

Министр иностранных дел Британии Борис Джонсон также пригрозил бойкотом ЧМ-2018 по футболу в России.