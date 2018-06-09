Опубликован видеоклип на официальную песню ЧМ-2018 по футболу

В Сети опубликован видеоклип на официальную песню чемпионата мира по футболу 2018 года, которую исполнили актер и хип-хоп-исполнитель Уилл Смит вместе с американским певцом Ники Джемом и албанской певицей Эрой Истрефи.

Запись опубликована на YouTube-канале Международной федерации футбола (ФИФА).

Сама песня под названием Live It Up была представлена 25 мая.

Ранее ФИФА не выдала разрешения открыть официальные фан-зоны ЧМ-2018 в аннексированном Крыму.

"Придраться вроде бы не к чему, но по сути это есть запрет на официальные фан-зоны чемпионата мира по футболу. Это абсолютно несправедливо. Нет официального разрешения на трансляцию, а это соответственно блокирует какие-то либо активности. Мы, конечно, сохраняем еще надежду, но осталась неделя, а неофициальная трансляция - это не наш метод, и подлежит целому ряду штрафных санкций", - сказал "министр курортов и туризма Крыма" Вадим Волченко.

По его словам, обращение на публичные трансляции чемпионата было направлено в ФИФА, но ответа не последовало.

Ранее сообщалось, что сборная России по футболу ухудшила свои позиции в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), опустившись на рекордную для себя 70-ю строчку. Месяцем ранее сборная занимала 66-ю строчку списка. Таким образом сейчас команда занимает самое низкое место среди всех участников ЧМ-2018.