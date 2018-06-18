Бой между Усиком и Гассиевым пройдет в Москве: названа дата

Бой между чемпионом мира в первом тяжелом весе по версиям WBO и WBC украинцем Александром Усиком и россиянином — чемпионом мира по версии IBF, WBA Муратом Гассиевым в финале Всемирной суперсерии бокса (WBSS) пройдет 21 июля.

Мероприятие состоится в столице РФ Москве в "Олимпийском", рассказал на пресс-конференции генеральный секретарь Федерации бокса страны Умар Кремлев, пишет ТАСС.

"Суперсерия будет в Москве 21 июля, это будет старт Международного дня бокса. Будет два боя — Инна Сагайдаковская (россиянка — Ред.) против Сесилии Брекхус (норвежка — Ред.), Гассиев против Усика за Кубок Мохаммеда Али (трофей, вручаемый победителю Всемирной суперсерии бокса — Ред.), — сказал он.

Напомним, финальный бой Всемирной суперсерии бокса между Усиком и Гасиевым должен был состояться 11 мая в Саудовской Аравии, однако был отложен из-за травмы украинского боксера. Позже наш соотечественник говорил, что не будет возражать, если бой пройдет в Москве.