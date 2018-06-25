Чемпионат мира по футболу-2018 в России: расписание матчей на 26-27 июня

На стадионе "Фишт" в городе Сочи в рамках третьего тура группы С ЧМ-2018 Австралия сыграет против Перу. Начало матча – 21.00.

Ранее Австралия "расписала" минимальную ничью (1:1) с Данией, а вот перуанцы минимально проиграли сборной Франции. Причем представители зеленого континента имеют хотя бы небольшие шансы на выход в плей-офф, поскольку отстают от сборной Дании на три очка. А вот Перу, проиграв дважды, почти безнадежно "сидят" на последнем, четвертом месте, так что нынешний матч для сборной – ничуть не более, чем тренировка с повышенной ответственностью.

Австралийцы же, если выиграют в третьем туре, еще должны будут "держать кулаки" за Францию – чтобы обыграла Данию с крупным счетом – и дала сборной "Зеленого континента" возможность иметь преимущество по дополнительным показателям.

В третьем туре группы D в Ростове-на-Дону сойдутся сборные Исландии и Хорватии. Начало матча – 21.00.

Ранее на ЧМ-2018 "викинги" дважды безответно пропустили и проиграли нигерийцам. Хорваты же с видимой легкостью "расфигачили" фаворитов-аргентинцев, наколотив им три мяча. Соответственно, имея шесть очков в активе, сборная Хорватии лидирует и уже решила вопрос с выходом в плей-офф.

У исландцев же ситуация несравнимо более сложная − они делят 3-4 места в группе с аргентинцами и только по дополнительным показателям опережают их. Соответственно, исландцам необходимо "кровь из носу" побеждать, надеясь, что Аргентина обыграет Нигерию либо с минимальным счетом, либо вовсе "распишет" ничью. У Хорватии же в третьем туре нет особой мотивации, кроме установления своего рекорда по очкам, заработанным на ЧМ.

В Москве, на стадионе "Лужники" в рамках третьего тура группы С российского мундиаля сыграют между собой Дания — Франция. Начало матча − в 17.00.

Во втором туре французы "вздули" минимально перуанцев, а датчане упустили, казалось бы, стопроцентный шанс завоевать три очка и решить все свои проблемы, сыграв в ничью 1:1 со сборной Австралии. Соответственно, на данный момент "Галльские петухи" с шестью зачетными пунктами заняли первое место в группе и уже гарантированно выйдут в плей-офф мирового первенства.

Интересно, что победа в грядущем матче даст датчанам возможность не просто выйти из группы, но и скинуть французов с первого места. Впрочем, при известном стечении обстоятельств, для 1/8 финала команде Оге Харейде будет достаточно и ничьей, но в таком случае придется скандинавам удовлетворится вторым местов. Если же они проиграют, то даже рискуют покинуть турнир – но в таком случае судьбу Дании будут решать играющие в этом же день сборные Австралии и Перу.

В ходе третьего тура группы F ЧМ_2018 на стадионе "Казань-Арена" 27 июня сыграют между собой сборные Южной Кореи и Германии. Начало матча – 17.00.

Корейцы, проиграв во втором туре 1:2 мексиканцам, окончательно закрепились в статусе аутсайдеров квартета и утратили все шансы на выход в плей-офф, поэтому, скорее всего, они мысленно "пакуют чемоданы". Немцы же, действующие чемпионы мира, с огромным трудом и аналогичным счетом одолевшие шведов, теперь имеют абсолютно одинаковые показатели с ними. Соответственно, "манншафт" нужно "наколотить" как можно больше мячей (не менее двух безответных) Южной Корее − чтобы иметь преимущество в случае победы Швеции над Мексикой и продолжить свой путь по турниру.

Параллельно в третьем туре группы F в Екатеринбурге будут играть сборные Мексики и Швеции. Начало матча −17:00.

"Вздувшим" Южную Корею мексиканцам, имеющим уже шесть очков, в матче против скандинавов достаточно "скатать" ничью − чтобы стопроцентно зарезервировать себе место в плей-офф. В противном случае, все будет зависеть исключительно от итогов матча "Германия-Южная Корея". Шведам же нужно не только выигрывать в третьем туре, но и рассчитывать, что "разкочегаренные" немцы "не накидают полную кошелку" голов корейцам, а те, уже вылетевшие по факту с турнира, − выстоят в матче с чемпионами мира.

В рамках третьего тура группы Е на ЧМ-2018 сборная Сербии сразится со сборной Бразилии в Москве на стадионе "Открытие Арена". Начало матча – 21.00.

Во втором туре балканцы на последних минутах упустили ничью и проиграли швейцарцам 1:2, а бразильцы (пятикратные чемпионы мира) забив два гола в добавленное ко второму тайму время, обыграли Коста-Рику — 2:0. Соответственно, новый матч очень важен и для сербов, и для пентакампеонов. Победа в третьем туре сразу выведет сборную Сербии плей-офф ЧМ. А вот в случае, если сербы "распишут" мировую, то им придется уповать на то, что Швейцария "слетит" Коста-Рике с разницей не меньше, чем в два гола. Касаемо сборной Бразилии – для прохода дальше по сетке ЧМ "кудесникам мяча" с запасом хватит не только победы, но и ничьи.

В третьем туре группового раунда ЧМ-2018 в группе Е в Нижнем Новгороде сборная Швейцарии сыграет против сборной Коста-Рики. Швейцарцы буквало вырвали свои три очка у сербов (2:1), а коста-риканцы в добавленное время пали перед бразильцами — 0:2.

По большому, "гамбургскому" счету, важен матч только для команды из страны часов, банков и сыра. Швейцарцам еще "светит" выход из группы в плей-офф, тогда как коста-риканцам будут играть только ради престижа - все шансы на плей-офф они потеряли.

Соответственно, победа в данном по-любому выведет сборную Швейцарии в 1/8 финала ЧМ-2018. А вот с какого места - первого либо второго - швейцарцы смогут это сделать, напрямую будет зависит от того, как сыграют сербы с бразильцами.