На ЧМ-2018 Германия одержала волевую победу над Швецией

В Сочи завершился матч 2-го тура группового этапа Чемпионата мира-2018 по футболу, в котором встречались сборны Германии и Швеции.

Матч завершился со счетом 2:1, сообщает официальный сайт соревнований.

После поражения в стартовм матче от команды Мексики (0:1) сборной Германии нужна была только победа, но добыть ее в игре с мощной и рослой командой Швеции она сумела лишь в дополнительное время.

Более того, по ходу матча немцы даже проигрывали в счете. На 32-й минуте Ола Тойвонен вышел на ударную позицию и техничным ударом подсек мяч, который пролетел над Мануэлем Нойером и приземлился точно в ворота.

Лишь во втором тайме немцы пришли в себя и на 48-й минуте Марко Ройс забил ответный гол. А затем у сборной Германии было огромное количество моментов для того, чтобы вырвать победу, но завоевать заветные 3 очка команде Йоахима Лева до поры, до времени, не удавалось.

Судьба матча была решена в добавленное арбитром время, на 90+5 минуте. Шикарный удар после розыгырша штрафного удался Тони Кроосу - 2:1.

Таким образом, после 2-х туров в турнирной таблице Группы F у команды Мексики - 6 очков, Германии и Швеции - по 3, Южной Кореи - 0.

Напомним, в первом матче второго тура группы F Чемпионата мира-2018 сборная Мексики победила Южную Корею - 2:1.