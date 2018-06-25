Испания - Марокко 2:2, Иран - Португалия 0:1. Видео голов. Определились первые пары 1/8

25 июня 2018, 23:15

Португалия сыграет с Уругваем, хозяева ЧМ - с Испанией.

Гол Яго Аспаса позволил Испании избежать поражения и занять первое место в своей группе.

Команды Испании и Португалии вышли в плей-офф проходящего в России чемпионата мира.

Подопечные Фернандо Йерро сумели на последних минутах избежать поражения благодаря точному удару Яго Аспаса и занять первое место. Они, как и португальцы, набрали 5 очков, однако заняли первую строчку благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей. 

ИспанияМарокко 2:2 
25 июня, "Стадион Калининград"
Голы: 0:1 – 14 Бутаиб, 1:1 – 19 Иско, 1:2 – 81 Эн-Несири, 2:2 – 90 Аспас.

Испания – Де Хеа, Пике, Альба, Карвахаль, Рамос, Бускетс, Алькантара (Асенсио, 74), Иньеста, Сильва (Родриго, 84), Иско, Диего Коста (Аспас, 74).
Марокко – Мохамеди, Дирар, да Кошта, Хакими, Буссуфа, Бельханда (Фажр, 63), Саисс, Зиеш (Бухаддуз, 85), Эль-Ахмади, Амрабат, Бутаиб (Эн-Несири, 71).
Предупреждения: Эль-Ахмади (21), Амрабат (29), Буссуфа (31), да Кошта (31), Мохамеди (89), Хакими (90).

Гол Яго Аспаса марокканцам на 93-й минуте помог Испании выиграть группу B (2:2) в заключительном туре группового этапа ЧМ-2018 в Калининграде.

ИранПортугалия 1:1
25 июня, "Мордовия Арена"
Голы: 0:1 – 45 Куарежма, 1:1 – 90, пенальти Ансарифард.

Иран – Бейранванд, Резаян, Пуралиганджи, Хоссейни, Эззатоллахи (Ансарифард, 76), Хаджсафи (Мохаммади, 56), Эбрахими, Амири, Джаханбахш (Годдос, 70), Азмун, Тареми.
Португалия – Руй Патрисиу, Пепе, Геррейру, Соареш, Фонте, Адриен Силва, Жоау Мариу (Моутинью, 84), Куарежма (Бернарду Силва, 70), Вильям Карвалью, Роналду, Андре Силва.
Предупреждения: Геррейру (33), Хаджсафи (52), Азмун (54), Куарежма (64), Роналду (83).

Нападающий сборной Поругалии Криштиану Роналду не смог реализовать пенальти в матче третьего тура ЧМ-2018 против сборной Ирана (1:0, второй тайм).

На 53-й минуте португалец получил возможность на 11-метровой удар, но голкипер иранцев Алиреза Бейранванд выручил свою команду.

Арбитр Энрике Касерес назначил пенальти, использовав систему видеопросмотра. 33-летний форвард "Реала" проводил 37-й матч на главных турнирах сборных – чемпионатах мира и Европы. По этому показателю Роналду догнал немецкого нападающего Мирослава Клозе. Вперед лишь другой немец – хавбек Бастиан Швайнштайгер (38).

Напомним, ранее определилась расстановка команд в группе А. Уругвай обыграл Россию и занял первое место, Россия также вышла в 1/8, но со второй строчки турнирной таблицы. Египет и Саудовская Аравия завершили свое выступление на ЧМ-2018.

Таким образом сборная России сыграет с Испанией в 1/8 финала, а победители группы А уругвайцы померяются силами с командой Криштиану Роналду. 

Матч Испания – Россия состоится 1 июля в "Лужниках". Начало – в 17.00 по московскому времени. Встреча Уругвай – Португалия пройдет 30 июня в Сочи. Начало – 21.00 по московскому времени.

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Испания Иран Португалия Криштиану Роналду Марокко 1/8 Яго Аспас
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