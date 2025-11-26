Укр
Алла Пугачева не сдержала эмоций от появления внучки в белом платье — детали

Кристина Трохимчук
26 ноября 2025, 04:10
34
Дочь Кристины Орбакайте удивила своим преображением.
Алла Пугачева
Алла Пугачева / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Алла Пугачева

Вы узнаете:

  • Кристина Орбакайте появилась с дочерью Клавдией в белом платье
  • Как отреагировала Алла Пугачева

Российская певица Кристина Орбакайте, которая продолжает молчать о террористическом вторжении РФ в Украину, показала свою повзрослевшую дочь Клавдию. Внучка Аллы Пугачевой появилась в соцсетях мамы в белом мини-платье и удивила бабушку своим преображением.

Орбакайте опубликовала видео, составленное из кадров, наглядно демонстрирующих изменения дочери за последние 5 лет. В финале ролика Клавдия предстала в образе "невесты" — девушка похвасталась длинными ногами в белом мини-платье, украшенном стразами. Примечательно, что внучка Аллы Пугачевой уже переросла звездную мать, рост которой составляет 173 сантиметра.

видео дня
Кристина Орбакайте с дочкой
Кристина Орбакайте с дочкой / фото: instagram.com, Кристина Орбакайте

На появление родных отреагировала и сама Алла Пугачева, выразив восторг от образов девушек.

"Красавицы! Люблю!", — написала Примадонна, добавив эмодзи красного сердца.

Алла Пугачева
Алла Пугачева отреагировала на повзрослевшую внучку / фото: instagram.com, Кристина Орбакайте

Поклонники певицы отметили, что девочка унаследовала черты лица от Кристины, а вот темные волосы и высокий рост передались ей от отца.

"Вот это ножки, глаз не оторвать"

"Папина доченька, больше похожа на него"

"Какая красотка, что мама, что дочь"

Сейчас Орбакайте проводит время с семьей в Маями, США. Артистка практически не выступает на сцене и посвящает время отдыху и семье — посещает пляжи и местные рестораны.

О персоне: Алла Пугачева

Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.

